Полицейского из Армавира проверяют из-за пыток электрошоком

Опрашиваются заявители и личный состав

Жительница Армавира пришла в дежурную часть с претензиями. Женщина стала обвинять одного из полицейских в пытках.

- Мой муж все рассказал! Его пытали электрошокером! Заставляли признаться в убийстве, - стала кричать женщина и просила наказать стража порядка, позволившего лишнее.

В отделе стали проверять достоверность слов гражданки, но никаких подтверждений не нашли. Писать заявление женщина тоже отказалась. Но материал все же передали в следственный комитет.

- В обращении женщины могут усматриваться признаки преступления, совершенного полицейским. В связи с этим выяснять правдивость информации будут следователи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.