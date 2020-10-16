Жители Кубани присоединяются к сбору денег на продукты для малоимущих

Фото: foodbankrus.ru

Фонд продовольствия «Русь» проводит акцию «#МЫВМЕСТЕ». Активисты продолжают поддерживать людей в пандемию. Волонтеры покупают продуктовые наборы, фасуют и адресно развозят товары каждой бабушке, каждой семье.

- 16 октября - Всемирный день продовольствия, это особая дата для всей команды Фонда. Без вашей поддержки неравнодушных жителей волонтерам просто будет нечего развозить. Мы обращаемся к вам, дорогие друзья, с просьбой о помощи. Если каждый пожертвует хотя бы рубль, это поможет накормить, а может и спасти жизнь многим пожилым людям и семьям с детьми, - написали представители благотворительной организации.

Жители Краснодарского края уже присоединились к акции по сбору средств для малоимущих. Деньги можно пожертвовать через сайт Фонда.