Инициативы кубанских депутатов получили поддержку законодателей Юга России на 33-й конференции ЮРПА

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В Волгограде в режиме видео-конференц-связи состоялась XXXIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В ее работе принял участие спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Заседание возглавил председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

Напомним, Волгоградский парламент в настоящее время председательствует в ЮРПА.

Всего на обсуждение законодателей вынесено 37 вопросов, касающихся совершенствования федерального законодательства в различных областях экономики и социальной сферы. Все они были детально изучены в комитетах ЮРПА, которые состоялись вчера.

Кубанские парламентарии представили проект Обращения к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву. Документом предлагается выделить в отдельную географическую зону по ящуру Краснодарский край, Республику Адыгея и Ростовскую область, а также применить на их территориях статус региона благополучного с вакцинацией. В ходе обсуждения было принято решение о расширении состава участников отдельной географической зоны – к ним примкнула Волгоградская область.

Комментируя данное обращение, глава кубанского парламента уточнил, что включение указанных субъектов РФ в отдельную географическую зону по ящуру оградит их от дополнительных эпидемиологических рисков со стороны других регионов ЮФО и СКФО.

- Ведь никто не застрахован от возможных вспышек опасного заболевания. Но в Краснодарском крае этап вакцинирования сельхозживотных уже пройден. Отрасль активно развивается благодаря принятым Законодательным Собранием законам о развитии животноводства и о ветблагополучии. Нахождение Кубани в так называемой «первой» зоне по ящуру, к которой отнесены и иные субъекты РФ, означает, что возникновение очага инфекции в пределах зоны влечет за собой потерю ею и благополучными регионами с вакцинацией своего статуса, - отметил Юрий Бурлачко.

Депутатов Законодательного Собрания Кубани участники пленарного заседания поддержали единогласно.