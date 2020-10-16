Житель Горячего Ключа год насиловал 13-летнюю падчерицу

Мужчина стал ухаживать за матерью-одиночкой троих детей несколько лет назад. Позже переехал к женщине с вещами. А год назад стал нездорово смотреть на округлившиеся формы ее дочери-подростка. Местные жители говорят, что мама все знала, но молчала, боясь потерять возлюбленного.

- В течение года 47-летний мужчина совершал в отношении 13-летней дочери супруги насильственные действия сексуального характера. Девочка никому не сообщала об этом. А позже поделилась с сестрой, которая проживала отдельно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Родственница и сообщила о периодических изнасилованиях младшей сестры в полицию. После разбирательства отчима задержали, а 13-летнюю девочку и ее братика забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

- Мужчина обвиняется четырех эпизодах преступлений против половой неприкосновенности малолетней, - добавили следователи.

Сейчас он находится под стражей и ждет приговора.