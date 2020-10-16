В Новороссийске на три дня ограничат подачу воды

Подачу восстановят через 6 часов

В Новороссийске на время подачу воды с 19 по 21 октября ограничат на четверть.

- Это связано с проведением врезки вновь построенного трубопровода в действующие коммуникации «Троицкий групповой водопровод», - сообщает водоканал города-героя.

Все ограничения обещают снять через шесть часов. Именно столько по времени могут занять работы.

Напомним, жители города-героя решили обратиться напрямую к федеральным властям по поводу своих многочисленных бытовых проблем.

- Мы живем без воды, без очистных. Что мы видим? Только мазутные терминалы, - говорит в видеообращении одна из горожанок. - Где развитие дорог? Мы на своих городских улицах видим только зерновозы.

На видео жители заявили, что устали бороться с правовым беспределом и равнодушием городских властей.