Микс гриппа и COVID-19 может быть фатальным: врач-инфекционист из Адыгеи спрогнозировала течение пандемии

Ангелина Гутарева. Фото: "Советская Адыгея"

Врач "ковидного" госпиталя в Майкопе уже несколько месяцев находится на вахте у больничных палат тяжелых больных. И поток зараженных , по ее словам, пока не снижается. Более того, она опасается, если к коронавирусу сейчас примешаются сезонные, это может стать фатальным для многих.

- Грипп — инфекция опасная сама по себе, а сочетание с коронавирусом утяжелит течение болезни. Поэтому важно минимизировать восприимчивость организма к гриппу, тогда и новыи коронавирус будет протекать в более легкои форме. Осенью из-за низких температур воздуха иммунитет у человека ослаблен. Для того чтобы он выработался, сделать прививку от гриппа необходимо заблаговременно, ведь на формирование иммунитета нужно 2-3 недели, — рассказывает Ангелина Гутарева.

Ношение масок, дистанцирование, частое мытье рук смогут, по ее мнению, защитить хотя бы от одной из них.

Напомним, глава Адыгеи Мурат Кумпилов своим постановлением продлил предстоящие каникулы школьникам из -за коронавируса.