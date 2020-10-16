Аллах покарает: подумал вор в Адыгее и тут же вернул украденное

Воришка-неудачник попал на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот видео "ЧП Майкоп"

ЧП произошло в Краснооктябрьском районе Адыгеи. В один из мясных магазинчиков заглянул мужчина. Видя, что за прилавком никого нет, он взял понравившийся кусок мяса и положил его в пакет. Но все действия воришки, попавшие в объектив видеокамеры, выглядят нерешительно и скорее, комично.

В сомнениях, уносить все-таки мясо не расплатившись, или дождаться возвращения продавца, мужчина оглядывается по сторонам. В стороне мелькает фигура торговца. Но в последний момент вор достает мясо, которое уже сложил в пакетик и кладет его на то место, откуда взял.

Ни с чем он направляется к дверям магазина.

- Видимо, подумал, что Аллах покарает, - смеются над неудачником в соцсетях.

А владельцы мясного магазинчика призывают внимательнее обращать относиться к покупателям. Больше такой воровской сознательности можно уже и не дождаться. И просят опубликовать видео, чтобы остальные учились на их ошибках.