Краснодарский краевой суд ввел ограничения из-за обострения эпидситуации

Суд ужесточает требование к посетителям

Краснодарский краевой суд тоже вводит ограничения из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в регионе. Теперь инстанция будет работать по той же схеме, которая уже применялась весной.

Так, к примеру, все судебные документы будут доступны только в электронном виде. Пускать в здание суда тоже будут исключительно участников процессов.

- Эти меры приняты, чтобы обезопасить здоровье сотрудников и посетителей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Прием и направление документов осуществляется посредством интернет-портала «Электронное правосудие», расположенного на официальном сайте.

Кроме того, всем входящим будут измерять температуру тела. При любом подозрении посетителей развернут на выход. Без масок, как и в любое общественное место в крае, нельзя будет войти без маски.