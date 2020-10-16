Умерли трое пациентов инфекционных госпиталей на Кубани

Число умерших достигло 343 человек

В Краснодарском крае статистика смертности от COVID-19 увеличилась на три человека. За последние сутки, 16 октября, умерла 85-летняя женщина и двое мужчин 46-ти и 58 лет.

- Жительнице Новокубанского района поставили диагноз полисегментарная пневмония и положили в госпиталь Лабинска. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась, - сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

Двое других пациентов с аналогичным диагнозом лечились в госпиталях по месту жительства.

В обоих случаях у пациентов были еще и хронические болезни.

- Гипертонией страдали оба мужчины, - пояснили в оперштабе.

Напомним, людям из группы риска рекомендуют не посещать сейчас людные места и не передвигаться в общественном транспорте без маски.

Однако, как показывает практика, защищают себя масками единицы, включая и жителей края, старше 65 лет.