Министр здравоохранения РФ посетил медучреждения Геленджика

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Геленджике министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил несколько медучреждений. Он побывал на станции скорой помощи, в детской поликлинике и городской больнице курорта.

Глава федерального ведомства побывал в организациях отрасли перед началом форума «Биотехмед».

На станции скорой помощи Михаил Мурашко проверил укомплектованность подразделения лекарственными препаратами, оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Министр отметил достойный уровень оснащения санитарных автомобилей.

В детской поликлинике Михаил Мурашко позвонил в краевую единую диспетчерскую службу, чтобы удостовериться как она работает.

В горбольнице Геленджика министр побывал в нескольких отделениях: неотложной травмы, приемном, хирургическом, реанимации, инфекционном, лаборатории.

- Качество оказания медуслуг населению повышается, готовность персонала к оказанию экстренной помощи высокая, - отметил Михаил Мурашко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в августе министр здравоохранения РФ посетил медучреждения Сочи.