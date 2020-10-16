Министр здравоохранения РФ посетил медучреждения Геленджика

Фото: admkrai.krasnodar.ru.
В Геленджике министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил несколько медучреждений. Он побывал на станции скорой помощи, в детской поликлинике и городской больнице курорта.
Глава федерального ведомства побывал в организациях отрасли перед началом форума «Биотехмед».
На станции скорой помощи Михаил Мурашко проверил укомплектованность подразделения лекарственными препаратами, оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Министр отметил достойный уровень оснащения санитарных автомобилей.
В детской поликлинике Михаил Мурашко позвонил в краевую единую диспетчерскую службу, чтобы удостовериться как она работает.
В горбольнице Геленджика министр побывал в нескольких отделениях: неотложной травмы, приемном, хирургическом, реанимации, инфекционном, лаборатории.
- Качество оказания медуслуг населению повышается, готовность персонала к оказанию экстренной помощи высокая, - отметил Михаил Мурашко.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в августе министр здравоохранения РФ посетил медучреждения Сочи.