На въезде в Геленджик со стороны Джубги расширяют дорогу

Фото: пресс-службы мэрии Геленджика.

В Геленджике начались работы на участке трассы М4 «Дон» на выезде из центра курорта в сторону села Дивноморское. Здесь будет реконструирован и расширен 3,5-километровый участок проезжей части.

- Чтобы предотвратить возможный оползень, на месте строительства было установлено 19 свай. Кроме того, заменяют грунт под основание будущей дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Геленджика.

В ближайших планах - выполнить устройство дорожного полотна и установить ограждения.

Для обеспечения бесперебойной работы по реконструкции, на данный момент на участке задействовано 24 единицы спецтехники. Работы намечено завершить к декабрю 2021 года.