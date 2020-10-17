Завершены поиски школьницы, загадочно пропавшей месяц назад в Адыгее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 17 октября стало известно, что поиски школьницы, загадочно пропавшей в Адыгее месяц назад, завершены. Об этом сообщили волонтеры, которые помогали разыскивать сбежавшую девочку.

Напомним, 17-летний подросток пропала 18 сентября. В тот день около 8 утра она вышла из дома, но обратно не вернулась. Позже выяснилось, что с собой школьница абсолютно ничего не взяла. В доме остались все ее личные вещи, мобильный телефон и паспорт. Следователи возбудили уголовное дело. Девочку искали сотни человек по всей стране - ориентировку на розыск разослали во все регионы.

Но, как оказалось, далеко девочка не уехала. Ее обнаружили в Адыгее. Подробности пока не сообщаются.

- Сейчас с ней все в порядке. Она жива и здорова, - сообщили в соцсети волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в Адыгее.

Школьницу доставили в отдел полиции, где с ней проведут беседу, а затем передадут родителям.