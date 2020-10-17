22-летний житель Краснодара до смерти забил кувалдой обидчика своей матери

Дежурная часть полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда 22-летний житель Прикубанского округа Краснодара пригласил к себе домой на улицу Прохладную 37-летнего знакомого своей матери, тот и представить себе не мог, сколь чудовищным образом закончится это застолье.

Немного выпив и притупив бдительность гостя, юноша взял кувалду и четыре раза ударил ею мужчину по голове.

От полученных травм гость умер на месте. Соседи, услышав шум и крики, вызвали полицию.

Прибывшим полицейским молодой человек рассказал, что его собутыльник ранее неоднократно избивал его маму, и она частенько ходила с синяками. В какой-то момент чаша терпения у ее сына переполнилась.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Умышленное убийство»,- рассказали «Комсомолке в правоохранительных органах региона.