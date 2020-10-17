В Краснодаре на участке улицы 3-ей Трудовой сделают тротуар

Фото мэрии Краснодара

В Прикубанском округе краевого центра, на улице 3-ей Трудовой приступили к строительству тротуара, о котором местные жители в поселке Северном давно просили городские власти.

-Здесь уже установлен бордюрной камень, подготовлено основание для укладки асфальтного покрытия,-сообщает мэрия Краснодара.

По договоренности с мэрией работы ведет строительная компания - застройщик прилегающего микрорайона.

За ходом работ ежедневно следят сотрудники администрации округа.

Новый тротуар протяженностью 600 метров должен быть готов к концу октября