В Краснодаре на участке улицы 3-ей Трудовой сделают тротуар

Фото мэрии Краснодара
В Прикубанском округе краевого центра, на улице 3-ей Трудовой приступили к строительству тротуара, о котором местные жители в поселке Северном давно просили городские власти.
-Здесь уже установлен бордюрной камень, подготовлено основание для укладки асфальтного покрытия,-сообщает мэрия Краснодара.
По договоренности с мэрией работы ведет строительная компания - застройщик прилегающего микрорайона.
За ходом работ ежедневно следят сотрудники администрации округа.
Новый тротуар протяженностью 600 метров должен быть готов к концу октября