51-летний житель Кубани принял жидкость для очистки труб за минералку и умер

Дежурная часть полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончилась попытка 51-летнего жителя Ейского района утолить жажду минеральной водой. Накануне один из родственников мужчины решил промыть забившийся сток в кухонной раковине.

Специальной жидкости в доме не оказалось, пришлось одолжить немного у соседей. Часть жидкости из банки перелили в сток, а остатки зачем-то слили в бутылку из-под минералки, и оставили на кухне.

Именно это и выпил мужчина, приняв содержимое за безобидную воду. Родственники срочно вызвали «Скорую», но усилия врачей оказались тщетны. Поражение внутренних органов было настолько серьезным, что мужчина умер.

Сейчас в причинах произошедшего разбирается полиция.

- По факту смерти 51-летнего мужчины проводится проверка-,сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.