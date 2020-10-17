За сутки коронавирус выявлен у 102 жителей Кубани

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В Краснодаре заболели 42 человека, в Сочи обнаружено 10 случаев, в Новороссийске – 9. Немало и в Абинском и Белореченском районах-тут выявили по 7 новых случаев, а в Тихорецком районе – 6. В Туапсинском районе коронавирус обнаружен у 3 жителей.

По 2 жителя края с новой инфекцией выявлено в Выселковском, Красноармейском, Ленинградском, Гулькевичском районах. По одному случаю – еще в десяти муниципалитетах региона.

– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 276,6. 11098 пациентов выписано с выздоровлением, – рассказали в региональном Минздраве.

Между тем, в крае началось собственное производство аппаратов по обеззараживанию воздуха. Рециркуляторы теперь производит одно из предприятий в Динском районе. Специалисты рассчитывают делать до тысячи аппаратов в месяц.

В то же время, в регионе около 30 предприятий начали массовый пошив медицинских масок.

Краевой оперштаб 17 октября выпустил наглядное пособие с инструкциями по соблюдению масочного режима.

При помощи специальных карточек жителям региона разъяснили все новые правила и предупредили об ответственности за их нарушение.