В Краснодарском крае умерли еще четыре пациента с коронавирусом

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59-летняя жительница Краснодара была помещена в стационар в тяжелом состоянии, с высокой температурой и сильным кашлем. Анализ на коронавирус показал наличие в организме опасной инфекции. Врачи не смогли спасти пациентку.

78- летняя женщина из Анапы умерла в больнице Крымска. Перед этим пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, однако это не помогло сохранить ей жизнь.

82-летний житель Тихорецка был помещен в местную районную больницу. Тест на COVID 19 был положительным. Состояние пациента ухудшалось и его подключили к ИВЛ, но это не спасло пенсионеру жизнь.

В эту же больницу в тяжелом состоянии, и с подтвержденным коронавирусом доставили и 63-летнего жителя Павловского района края. ИВЛ не смог ему помочь. Мужчина умер.

-Всего с начала пандемии в крае скончались 343 пациента с подтвержденным коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.