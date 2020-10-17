В лесном фонде края снесли более 70 незаконно возведенных строений

Фото администрации КК

На Кубани продолжает свою работу специальная межведомственная комиссия, в задачу которой входит выявление самостроев.

Печальное лидерство в этом смысле принадлежит черноморскому побережью региона. Хуже всего дела обстоят в Геленджике, где за время работы комиссии удалось выявить более 120 самостроев различного размера и назначения.

Власти региона настаивают на том, что судьба всех подобных объектов должна определяться в судах. По решениям судебных инстанций в регионе уже снесено более 70 самостроев , в числе которых 17 крупных капитальных зданий. в В судебном производстве находится еще более 30 дел о сносе.

Под контролем властей и соблюдение земельного законодательства.

Всего лишь за небольшой период с августа 2020 в трех муниципальных образованиях Кубани выявлено около 4,5 тысяч земельных участков в населенных пунктах, пересекающихся с землями лесного фонда.

- Оправдания здесь не уместны. Все нарушения будут устраняться в соответствии с действующим законодательством в максимально короткие сроки, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин