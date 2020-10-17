В Краснодаре значительно сократилось число ДТП с участием детей

Фото мэрии Краснодара

С начала 2020 года в Краснодаре зарегистрировано 86 ДТП с участием детей, в результате которых 90 получили травмы различной степени тяжести и двое погибли.

Больше всего детей пострадало в Прикубанском округе города. В подавляющем большинстве случаев такие происшествия случаются по вине водителей, и что весьма неожиданно - на обозначенных пешеходных переходах.

Как отмечают в городском отделе ГИБДД, за такой же период в прошлом году ДТП с детьми было 112. В них за 9 месяцев 2019 года пострадали 115 человек и 4 ребенка погибли.

Как считают в мэрии краевого центра, столь заметное снижение стало результатом большой профилактической работы по линии учреждений образования и ГИБДД.

- Маршрут «дом-школа-дом» дети сейчас подробно разбирают с учителями в классе. В преддверии осенних каникул важно, чтобы родители дома уделили внимание правилам дорожного движения, обсудили с детьми безопасные маршруты, — рассказала вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова.