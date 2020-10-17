«Краснодар» в домашнем матче одолел «Рубин»

Фото ФК "Краснодар"

Начало игры у «Краснодара» явно не заладилось, «быкам» явно не удалось организовать стартовый натиск на ворота «Рубина». А вот казанцы напротив, играли легко и раскованно, не раз всерьез угрожая воротам Сафонова.

Так продолжалось почти весь первый тайм, в конце которого «Краснодару» все-таки удалось взять себя в руки и провести серию быстрых атак. Во время одной из них защитник «Рубина» сыграл рукой в штрафной. Пенальти уверенно реализовал Кабелла.

В начале второго тайма «Краснодар» продолжил прессинг на половине поля «Рубина». И это дало свои результаты. Игрок казанской команды допустил грубую ошибку у штрафной, весьма неловко приняв мяч от партнера. Этим тут же воспользовался Оллсон. 2-0.

Уже в добавленное время вышедший за замену Шапи мощно бьет в ближний угол. Вратарь «Рубина» отбивает мяч прямо перед собой, Берг добивает в сетку.

Уйти от сухого поражения «Рубину» помог только гол Старфельта,замкнувшего передачу со стандарта.

Итог 3-1- победа «Краснодара». С 18 очками команда переместилась на 6 место в турнирной таблице РПЛ.