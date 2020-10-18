На Краснодарский край надвигаются похолодание и дожди

Рабочая неделя начнется с дождей

В Краснодарском крае осень постепенно берет верх над летом. С воскресенья, 18 октября, начинается похолодание до 22 градусов. И пусть снижение с +29 это выглядит пока незначительным, очевидно, что дальше будет только холоднее.

Так, начало рабочей недели, 19 октября, начнется с дождей. Облачность с прояснениями прогнозируют в краснодарском отделении Росгидрометцентра и температуру +13+18 градусов.

- Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, - сообщают синоптики.

В отдельных районах пройдет сильный дождь. Во вторник, 20 октября, дожди прекратятся, но ночью температура уже опустится до +5 градусов.

- На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь, гроза, в первой половине периода на участке Джубга-Магри в отдельных районах сильный дождь. Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19.10 10…15°, 20.10 7…12°, днем 19.10 15…20°, 20.10 13…18°; на участке Джубга-Магри 17…22°, - прогнозируют специалисты.