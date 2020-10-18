Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 18 октября выросло на 106

Эпидситуация остается напряженной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 15 тысяч человек. По последним данным на 18 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердились 106 новых случая COVID-19. Среди заболевших 11 детей.

- В Краснодаре заболели 42 человека, в Сочи - 12 случаев, в Крымском районе – 7. По четыре пациента - в Геленджике, Белореченском, Павловском и Северском районах. По три – в Новороссийске, Туапсинском, Абинском, Крыловском, Ленинградском районах. По два случая подтверждено в Ейском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах. По одному – в Анапе, Апшеронском, Кущевском, Курганинском, Темрюкском, Тимашевском, Славянском, Щербиновском районах. , - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших за последние сутки люди в возрасте от 8 до 84 лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим.