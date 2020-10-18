Вениамин Кондратьев поздравил дорожников с праздником

Вениамин Кондратьев

Сегодня, 18 октября, дорожники по всей стране отмечают профессиональный праздник. Кубанских строителей поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.

- За последние пять лет мы более чем в два раза нарастили объем дорожного фонда. Помимо масштабного ремонта ведем активное строительство новых трасс. Сейчас в крае реализуются порядка 15 крупных дорожных проектов, среди них – Яблоновский мост, трассы в Северском, Ленинградском, Тимашевском районах, – сказал губернатор.

Для Краснодарского края, отметил Вениамин Кондратьев, роль дорожников особая. От их работы зависит имидж региона.

И сейчас для властей и служб, которые занимаются строительством дорог, дальнейшее развитие инфраструктуры одна из приоритетных задач.