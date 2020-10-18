Скончались еще пять человек от коронавируса в Краснодарском крае

Погибших уже 348

На Кубани число жертв коронавируса достигло 348 человек. За последние сутки скончались еще пятеро. Это 57-летняя жительница Белореченского района, 43-летняя жительница Усть-Лабинского района, 51-летний житель Выселковского района, 81-летняя жительница Лабинска 84-летний житель Новороссийска.

Все им при жизни поставили диагноз коронавирус и госпитализировали с полисегментарной пневмонией.

- Это заболевание выявили на КТ и лабораторных анализов. Течение болезни осложнило и наличие у всех этих пациентов хронических заболеваний - гипертонии, сахарного диабета, - сообщили "КП" - Кубань" в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, сегодня, 18 октября, заразились еще 106 жителей Кубани. Среди них 11 человек - дети.

В Краснодарском крае режим повышенной готовности действует до конца октября. Но уже сейчас очевидно, что ограничительные меры сняты не будут.