Всем, кто на карантине в Краснодарском крае помогают мобильные бригады

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани продолжают действовать ограничения для людей, страдающих хроническими заболеваниями и тех, кому за 65 лет. Власти региона настоятельно рекомендуют им не выходить из дома и постараться по возможности не пользоваться общественным транспортом.

В помощь этим людям направляют специальные мобильные бригады, призванные помочь доставить их в больницу или привезти лекарства и необходимое.

– Сейчас в регионе работают 49 мобильных бригад. В работе используются специализированные автомобили, приобретенные за счет средств федерального и краевого бюджетов. Только в последние два года куплено 25 новых автомобилей, – сообщили "КП" - Кубань" в министерстве труда и соцразвития края.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал всех жителей региона носить защитные маски, чтобы не угодить на карантин или, что еще хуже, на больничную койку.