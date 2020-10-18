Бывший глава Белореченского района и мэр Ялты скончался от коронавируса

Иван Имгрунт.

Мэр Ялты и бывший глава Белореченского района Краснодарского края умер от коронавируса. Ивану Имгрунту было всего 59 лет.

4 октября он только вступил в должность исполняющего обязанности мэра курортной Ялты, а вскоре должен был избираться парламентом на этот пост. Однако вскоре слег с пневмонией.

- У него коронавирус протекал тяжело. Осложнился тромбоз, спасти его не удалось, - сообщили в госпитале, где лечили высокопоставленного ялтинца.

СПРАВКА "КП"

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Казахстане. Окончил Свердловский юридический институт (1986), получил диплом института экономики и управления Кубанской государственной медицинской академии.

В 1992 году переехал в Краснодарский край, после чего занимал руководящие должности в Белореченской межрайонной прокуратуре.

С 2000 по 2017 год занимал должность главы Белореченского района. С февраля по май 2019 года Иван Имгрунт был помощником председателя совета министров Крыма, с июня работал заместителем главы Ялты, 15 августа назначен первым заместителем главы администрации курорта.

Известен эксцентричным поступком, когда пригласил на ПМЖ в Белореченск фрунцузского актера Жерара Депардье.