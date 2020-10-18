В гордуме Краснодара обратились в МЧС по поводу смога из-за сжигания рисовой соломы

Парламентарии в Краснодаре обратились в МЧС с просьбой проверить условия сжигания рисовой соломы. Из-за этой обязательной, по мнению аграриев, процедуры после сбора урожая населенные пункты ежегодно окутывает едкий смог.

- По данным экологов в определённые часы 14 октября уровень вредных частиц превзошел допустимые нормы ВОЗ в 3-4 раза, также наблюдается существенное нарушение норм среднесуточных показателей, - озвучили депутаты свои аргументы.

Напомним, в соцсетях горожане жаловались на удушающий смог на прошлой неделе. Но в краснодарском управлении Роспотребнадзора никаких жалоб от населения не зафиксировали.

- К нам не было обращений, - прокомментировали "КП" - Кубань" в ведомстве.

Кроме того, никаких опасных превышений, по словам специалистов, ими задокументировано не было.