Над Краснодарским краем повисли дождевые тучи

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Осень все же решила принести дожди на Кубань к концу октября. На смену теплым солнечным денькам пришли пасмурные и прохладные. Осадки в регионе ожидаются в течение всего дня.

- В Краснодаре и крае 19 октября пройдет дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днем – 18 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным на 8:00, 19 октября поливает сразу в нескольких районах: Динском, Усть-Лабинском, Кореновском, Тихорецком, Курганинском, Мостовском и других. Нависшая туча через пару часов уйдет, но к обеду край накроет второй волной осадков - в некоторых муниципалитетах ожидается ливень, в том числе, сильный дождь выпадет в Туапсинском районе.