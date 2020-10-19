На Кубань привезли частицы мощей угодников Божьих

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Святыни привезли в женский монастырь Марии Магдалины. Он находится в станице Роговской Тимашевского района. Поклониться частицам может любой верующий.

- В храм съезжаются со всех районов края. К святым можно обращаться с разными просьбами и молитвами – о здоровье, по поводу рождения ребенка, об улучшении благосостояния. Шкатулка с частицами шестнадцати угодников Божьих стоит в центре храма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в местной администрации.

Мощевик кубанскому храму передала настоятельница Ярославского Толгского женского монастыря игумения Варвара. Всего в нем 16 частиц: блг. кн. Ярославские Феодор, Давид и Константин, св. кн. Константин, свт. Игнатий Брянчаников, свт. Исайя Ростовский, свт. Игнатий Ростовский, свт. Тихон Патриарх Московский, блж. Василий Московский, свят. Агафангел Ярославский, свт. Феодосий Черниговский, прп. Никита Столпник Переяславский, прп. Варлаам Хутынский, прп. Максим Грек, св. Евстафий Плакида, свмч. Константин Богородский, прп. Ферапонт Можайский, прп. Феодосий Тотемский.

Вместе с ним в монастырь также доставили два фрагмента святых камней — от гробницы Божией Матери в Гефсимании и от Голгофы.