В Сочи ожидается усиление ветра до 17 м/с

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На город-курорт надвигаются тучи. Дожди накроют город во второй половине дня 19 октября. Также ожидается усиление ветра.

- Спасатели предупреждают, что во второй половине дня и вечером 19 октября в Сочи усилится ветер. Местами порывы будет достигать 17 м/с. Возможны сильные дожди и грозы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Жителей и гостей просят временно отказаться от отдыха у воды и не подходить близко к морю, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении происшествий нужно звонить по номеру 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром в Краснодарском крае начал капать дождик, но туча с ливнем до региона еще не дошла. Вторая волна уже с залповыми осадками ожидается после обеда.