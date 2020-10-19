Все билеты на матч Краснодар-Челси проданы

Фото: vk.com/fckrasnodar

С 15 октября приоритет покупки билетов на матч Краснодар-Челси получили владельцы абонементов 19/20. А утром 19 октября остатки могли забрать владельцы карты болельщика. Их оставалось порядка 200 штук. На 9:30 утра 19 октября билетов в продаже уже не было – их расхватали как горячие пирожки.

- Все билеты на #КраснодарЧелси проданы, - сообщили в пресс-службе ФК "Краснодар".

Напомним, 28 октября «Краснодару» предстоит провести первый в истории клуба домашний матч группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Соперником во втором туре выступит лондонский «Челси».

На время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вход зрителей на стадион будет возможен только после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сверки на предмет соответствия данным, указанным в билете.

Зрителей на стадион будут пускать только в масках.