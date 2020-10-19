Мэр Анапы заболел коронавирусом

Фото: администрация Анапы

Коронавирус косит все больше чиновников. 19 октября стало известно, что инфекция подтвердилась у главы Анапы. Василий Швец ушел на самоизоляцию. Болезнь у него протекает сложно, но чиновник продолжает работать онлайн.

- У меня была диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние стабильное, но болезнь протекает не в лёгкой форме. Я нахожусь в постоянном онлайн-контакте со всеми сотрудниками мэрии, депутатским корпусом и руководством правоохранительных органов, - рассказал Швец местной газете.

Также глава Анапы призвал жителей беречь себя и максимально внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что коронавирусом переболел мэр Краснодара Евгений Первышов. Также инфекцию перенес глава Адыгеи Мурат Кумпилов. А накануне стало известно о смерти бывшего главы Белореченского района Иван Имгрунт.