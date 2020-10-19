В центре Краснодара начнут чистить разрисованные стены

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В центре Краснодара хулиганы разрисовали красками почти каждый забор и здание. В мэрии призвали реагировать на случаи вандализма, а уже появившиеся надписи оперативно ликвидировать.
- Самая главная наша достопримечательность сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Почти все здания изрисованы граффити, - сказал глава города Евгений Первышов.
Мэр Краснодара поручил компетентным ведомствам провести рейды и поговорить с собственниками объектов – они обязаны содержать их в надлежащем состоянии.
- Применение всех технологий по удалению этих рисунков — прерогатива управления государственной охраны объектов культурного наследия, поэтому сотрудники обязательно должны от них присутствовать, - добавил мэр.
Также в мэрии на эту проблему обратили внимание сотрудников полиции. На улице есть камеры видеонаблюдения, все случаи вандализма будут фиксироваться.