В центре Краснодара начнут чистить разрисованные стены

Фото: yandex.ru/maps

В центре Краснодара хулиганы разрисовали красками почти каждый забор и здание. В мэрии призвали реагировать на случаи вандализма, а уже появившиеся надписи оперативно ликвидировать.

- Самая главная наша достопримечательность сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Почти все здания изрисованы граффити, - сказал глава города Евгений Первышов.

Мэр Краснодара поручил компетентным ведомствам провести рейды и поговорить с собственниками объектов – они обязаны содержать их в надлежащем состоянии.

- Применение всех технологий по удалению этих рисунков — прерогатива управления государственной охраны объектов культурного наследия, поэтому сотрудники обязательно должны от них присутствовать, - добавил мэр.

Также в мэрии на эту проблему обратили внимание сотрудников полиции. На улице есть камеры видеонаблюдения, все случаи вандализма будут фиксироваться.