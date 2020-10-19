Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 октября 2020 увеличилось на 102

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 19 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 102 человека.

За минувшие 24 часа в России снова выявлено рекордное число новых случаев заражения. До этого дня таких высоких цифр еще не регистрировали.

- По данным на 19 октября в России заболели 15982 человек, полностью выздоровели 5328, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сути выписаны 16 пациентов, всего в регионе выздоровели 11133 пациента.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 31 октября. Кроме того, Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим. Это значит, что теперь повязку на лице необходимо носить не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.

ЧТО ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО

По-прежнему в крае нельзя проводить развлекательные мероприятия, и собирать больше 100 человек в одном месте.

Людям старше 65 лет необходимо сидеть дома - соблюдать режим самоизоляции.