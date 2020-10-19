Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 19 октября 2020 года: в регионе заболели 12 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 19 октября 2020 года. За последние сутки число зараженных выросло на 102, среди них 12 - это дети. Самому маленькому пациенту три года, а старшему – 16.

В Краснодаре заболели 40 человек, в Сочи – 11, в Лабинском районе – десять.

- Семь случаев подтверждено в Туапсинском районе, по пять – в Геленджике и Выселковском районе, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Трое инфицированных в Новороссийске, по два – в Горячем Ключе, Белореченском, Ейском, Курганинском, Щербиновском, Павловском районах.

По одному заболевшему зарегистрировано в Анапе, Абинском, Апшеронском, Староминском, Отрадненском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском, а также в Крыловском районах.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 15909 человек, из них 1384 - это дети.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 280,3, - сообщают в оперштабе региона.

Выздоровели 11133 пациента, в том числе за последние 24 часа домой вернулись 16 человек. За минувшие сутки скончались 5 человек с подтвержденным коронавирусом.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 27 пациентов, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани. - Еще двое подключены к ЭКМО.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 31 октября. Кроме того, Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим.