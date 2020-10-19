Краевая комиссия выявила нарушения в застройке Туапсинского района

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краевая комиссия проверяет соблюдение градостроительного и земельного законодательства в Туапсинском районе. Специалисты исследуют точечную застройку и сохранение зеленого фонда муниципалитетов, а также выясняют, все ли новостройки обеспечены социальной инфраструктурой, необходимой для комфортной жизни.

В муниципалитете уже выявлена масса системных нарушений.

– Специалисты изучают разрешения на строительство, выданные за три года. Уже установлено, что за это время выдано 877 разрешений преимущественно на строительство домов и гостиниц. Выявлен ряд документов, выданных с отклонениями от предельных параметров без веских оснований. Например, увеличение этажности, нарушение отступов от границ земельных участков, максимальный процент застройки в границах участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации край.

Напомним, что межведомственная комиссия работает не только в Туапсинском районе, краевые специалисты выехали и в Геленджик. В ближайшее время результаты проверок представят губернатору, а он озвучит свои решения.