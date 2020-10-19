За помощь больному малышу можно получить мяч с автографами всех игроков ФК «Краснодар»

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Жителей Краснодарского края просят помочь больному спинально мышечной атрофией малышу. Двухлетнему Марку необходима жизненно важная вакцина, которая стоит больше 165 млн рублей – для родителей это неподъемная сумма.

- Удалось собрать только 2 млн рублей. Мы надеемся хоть на маленькую помощь, - молит о помощи мама единственного сына.

Настоящая акция по спасению Марка развернулась в социальных сетях. За помощь мальчику можно получить мяч с автографами всех игроков «ФК Краснодар» и футболку Ари.

- Каждый, кто внесет свой добрый вклад в жизнь этого малыша - пишите комментарии внизу «здоровье всем детям мира» и отмечайте двух друзей, также отправляйте мне скрин о переводе. Сумма от 100 рублей. 31 октября мы определим, кому достанутся подарки с помощью сервиса Lizonair , - объявила старт конкурсу неравнодушная Наталья да Силва Ферейра.