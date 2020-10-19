В общественном транспорте Тимашевска появилась безналичная оплата

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тимашевске оплачивать проезд в общественном транспорте можно банковской картой. Такая услуга доступна во всех городских автобусах.

- Расплатиться карточкой можно на маршрутах с номерами 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 и на пригородном с номером 574, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» создатели проекта.

Стоит отметить, что проезд можно оплатить по-прежнему и наличными. Безналичная оплата проезда действует в Краснодаре, Армавире, Ейске, Туапсе, Лабинске, Анапе, Приморско-Ахтарске, Кропоткине, в Динском и Тбилисском районах и других муниципалитетах края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что единые транспортные карты появились в станице Динской. Теперь на нескольких маршрутах проезд можно оплатить безналичкой. Баланс карты, историю поездок и расходы за проезд можно смотреть через специальное мобильное приложение.