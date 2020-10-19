Жителей и гостей Сочи предупредили о надвигающемся ливне с градом

Непогода в городе будет бушевать два дня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи распространили экстренное предупреждение по непогоде. С 19 по 20 октября на курорт обрушится комплекс гидрометеорологических явлений.

- В течение двух суток в городе местами пройдет сильный дождь, в некоторых местах ожидаются ливни с грозами, градом. Порывы ветра могут достигать 22 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что в связи с обильными осадками возрастает риск схода селевых потоков, на реках возможны резкие подъёмы уровней воды, а на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителей и гостей просят временно отказаться от отдыха у воды и не подходить близко к морю, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении происшествий нужно звонить по номеру 112.