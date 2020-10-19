«Так не доставайся же ты никому»: Жительница Кубани сожгла дом мужа

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители

В августе сгорел один из домов в городе Абинске. Пожарные быстро потушили огонь, несколько комнат удалось спасти от возгорания. Хозяин вызвал на место оперативников, которые нашли очаг пожара вне здания. Сразу стало ясно – дом подожгли. Долго искать виновников полицейским не пришлось, зачинщица сама через время явилась в отдел.

- Дом уничтожен частично, ущерб составил около трех миллионов рублей. Предварительно устанавливался поджог. Через несколько дней явку с повинной написала супруга хозяина, она призналась в совершенном преступлении, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, мужчина и женщина несколько месяцев жили раздельно и хотели развестись. На фоне разговоров о разделе имущества местная жительница вспылила и взялась за спички.