На Кубани умерли еще пять человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 19 октября за последние сутки скончались еще пять человек. Такое число фиксируется второй день подряд.

- В краевой больнице №1 скончалась 66-летняя жительница Сочи. Ее доставили в госпиталь с острыми симптомами, подключили к аппарату ИВЛ, но это не спасло пациентку. Наряду с коронавирусом у женщины был сахарный диабет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

61 летний житель Анапы умер в Крымской ЦРБ. У него также был подтвержденный Covid-19. Мужчина страдал гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

Еще один 61-летний мужчина скончался в Сочи. Среди сопутствующих с коронавирусом заболеваний у мужчины была гипертоническая болезнь.

Не стало 57-летней жительницы Тихорецка, она скончалась в местном госпитале. Также в Новороссийске умер 68-летний житель Анапы. У мужчины был подтвержденная новая инфекция, еще пациент страдал ишемической болезнью сердца и дважды перенес инфаркт миокарда.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 19 октября в Краснодарском крае за последние сутки коронавирусом заболели еще 102 человека.