СК выясняет причину гибели новорожденного ребенка в кубанском поселке

Проверка продолжается

Трагедия произошла в поселке Гирей Гулькевичского района. Молодая пара несколько дней назад стала родителями долгожданной крохи. В одну из роковых ночей супруги проснулись и пришли в ужас - ребенок перестал дышать. Они сразу вызвали на место скорую, но фельдшеру оставалось только констатировать смерть.

Сейчас следователи выясняют причины случившегося.

- По факту гибели младенца в территориальном следственном отделе организована доследственная проверка. В рамках проверки следователем проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Не исключено, что малыш мог захлебнуться после срыгивания, также рассматривается синдром внезапной смерти. Семья характеризуется положительно.