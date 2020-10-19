Адыгея обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Эпидситуация в Адыгее ухудшается с каждым днем. 19 октября республика обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным регионального минздрава, за последние 24 часа зарегистировано 64 новых случая заболевания.

- На лечении находятся 861 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Адыгеи.

Всего с начала пандемии зафиксировано 4982 случая заболевания коронавирусом.

- В Майкопе переболели 1652 человека, в Тахтамукайском районе - 910, - говорят в министерстве здравоохранения республики. - В Красногвардейском зафиксировано 523 заболевших, в Майкопском - 502, в Теучежском районах - 378.

В Адыгейске заразились 369 человек, в Кошехабльском - 308, в Шовгеновском - 186, в Гиагинском районах - 154.

В ведомстве также отмечают, что за сутки выздоровели 37 человек, всего выписаны из больницы 4080 пациентов.