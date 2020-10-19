На Кубани запретили всем ходить в лес до 8 ноября

Чтобы не было пожаров, в лес просят не ходить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае объявлена пожароопасность самого высокого класса – пятого. Из-за того, что обильных ливней нет, стоит сухая и жаркая погода, леса могут вспыхнуть в любой момент. А люди, разгуливающие по ним – могут быть источником опасности. Выброшенная сигарета, непотушенный костер – все это может привести к серьезным пожарам.

Поэтому на Кубани ввели ограничение пребывания людей в лесах и въезда в них на любом транспорте.

- Ограничения действуют по всей территории лесного фонда с 19 октября и до 8 ноября 2020 года, - пояснила сайту «КП»-Кубань» начальник отдела экологического просвещения Юлия Ананко. – Кроме того, запрещено в лесах разводить костры, сжигать мусор. У тех лесных дорог, где есть шлагбаумы, их опустят и проезд будет закрыт.

О том, что в лес нельзя заходить, будут сообщать и специально установленные таблички, на который указана вся информация об этом. А в тех местах, куда обычно приезжает больше всего туристов, устанавливают контрольно-пропускные пункты. На них дежурят дружинники с казаками, полицией и МЧС. И их задача – не пускать людей в лес.

За обстановкой в лесах будут следить все имеющиеся в крае беспилотники. Особое внимание в это время будет уделено Черноморскому побережью. Если в лесу во время мониторинга обнаружат людей, отдыхающих попросят покинуть территорию.