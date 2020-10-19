В Новороссийске рядом с затонувшим теплоходом «Адмирал Нахимов» не найдено следов утечки топлива

Фото: morflot.gov.ru

Теплоход «Адмирал Нахимов» затонул у берегов Новороссийска 34 года назад. Но на прошлой неделе появилась информация о том, что над местом крушения судна всплывают пузыри топлива. На воде остаются радужные следы, которые и запечатлел один из очевидцев в Цемесской бухте.

Специалисты нескольких ведомств сразу после публикации ролика в соцсетях начал выяснять причины появления следов топлива в акватории Черного моря. На месте работала специальная комиссия.

Территорию вокруг места крушения обследовали на спасательном катере «Механик Лепилин».

- Результаты осмотра не подтвердили фактов наличия нефтепродуктов на морской поверхности в районе затонувшего теплохода, - сообщают в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

Однако вопрос остается на контроле капитана морского порта Новороссийск Станислава Урюпина.

Напомним, ранее эколог Вениамин Голубитченко рассказывал «КП» - Кубань» об опасности, которая может исходить от «Адмирала Нахимова». По словам специалисты, если вытекание нефтепродуктов идет медленно и в очень маленьких количествах, то морская среда с этим более или менее справляется. Залповые сбросы горючего могут стать причиной экологической катастрофы: гибель рыбы, гибель птиц.