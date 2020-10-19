Перинатальный центр краевой больницы №2 открывается с 20 октября

Фото: minzdravkk.ru

Перинатальный центр Краевой клинической больницы №2, что находится на Красных Партизан, закрылся еще 29 сентября. Как объяснили в самом медучреждении, это не связано с коронавирусом. Родильный дом закрылся для проведения профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий - это обычная практика.

Почти месяц женская консультация работала в обычном режиме, а вот рожениц принимали другие роддома города.

- Перинатальный центр ККБ №2 открывается с 10:00 20 октября, – сообщили на официальной странице ККБ №2 в Instagram. - Будем рады вас видеть!

А тем временем, в Краснодаре одну из школ закрыли на карантин из-за коронавируса. COVID-19 подтвердился у четырех школьников. Также на больничном с разными диагнозами, в том числе коронавирусом, находятся 14 учителей, еще 15 педагогических работников являются контактными. Все классы перевели на дистанционное обучение