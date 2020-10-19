Краснодарские энергетики перевыполнили годовой план ремонтной программы

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» (ПАО) с перевыполнением годового плана завершили ремонтную программу-2020. В рамках этой работы они привели в порядок 1200 км высоковольтных воздушных линий в краснодарском энергорайоне – это 106% от запланированного объема.

От состояния этих ЛЭП зависит качество энергоснабжения, а значит и благополучие в целом ключевых социально-экономических объектов и более полумиллиона жителей краевой столицы и пяти районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

В целях подготовки к зиме, энергетики также заменили 37 км грозозащитного троса. Он обеспечит воздушным линиям надежную защиту и бесперебойную работу во время плохой погоды. Помимо этого, специалисты заменили 12 тысяч устаревших фарфоров изоляторов. На современные модели из закаленного стекла. Их конструкция рассчитана на высокие нагрузки, устойчива к механическим, химическим и термическим воздействиям и обладает высокой изолирующей способностью.

В комплекс работ ремонтной программы вошла также и расчистка охранных зон высоковольтных линий от кустарников и деревьев. Это позволит избежать повреждения электрических сетей в результате падения ветвей во время сильных ветров и дождей. Всего специалисты расчистили свыше 90 гектаров просек ЛЭП.

Как сообщает «Россети Кубань», плановый ремонт энергообъектов включает целый комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик. Энергетики проводят осмотр и измерение характеристик высоковольтных линий, на основании этих исследований определяется объем ремонтных работ.

Напомним, Краснодарский филиал компании обеспечивает электроэнергией Краснодар, Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, а также Адыгейск и Тахтамукайский и Теучежский районы Республики.