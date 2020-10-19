ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%

Минимальная ставка составит 3% годовых. Клиенты смогут купить новый иностранный или отечественный автомобиль в кредит с одной из самых низких на рынке ставок до 31 декабря.

Юбилейная программа «Нам 30 лет – Вам 3%» предусматривает более выгодные условия – 3% годовых – именно в самой популярной у заемщиков конфигурации – кредите со страхованием жизни. При его выборе клиент получает дисконт от базовой ставки в размере 6 п.п. Для ее достижения оформлять дополнительные страховые услуги не требуется. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 30% от стоимости автомобиля.

«Интерес к покупке транспортных средств традиционно растет к концу года. В этот раз на динамику продаж повлияет еще и отложенный спрос, который сформирован из-за пандемии. В ВТБ продажи в кредит новых автомобилей занимают порядка 75% от общего числа сделок, а конфигурация с личным страхованием является у заемщиков самой популярной. Новую программу мы приурочили к 30-летнему юбилею банка, чтобы поблагодарить клиентов за оказанное доверие и выбор наших продуктов. Поэтому предлагаем им одну из самых низких на рынке ставок – 3%», – прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Заявку на кредит можно оформить через сайт, в офисе ВТБ с модулем автокредитования или в автосалоне у партнера банка. В рамках предложения возможно получение кредита в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей.