В Краснодаре осудили троих мужчин, которые создали фиктивную фирму для легализации гастарбайтеров

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Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор трем жителям Краснодарского края - 50-летнему Владимиру П., 39-летнему Михаилу Р. и 31-летнему Кириллу Н. Их признали виновными в создании фиктивной фирмы для легализации гастарбайтеров.

- С августа по сентябрь 2017 года в Краснодаре трое мужчин и еще один человек, находящийся в розыске, организовали незаконное пребывание в Краснодарском крае шести граждан Казахстана и Армении, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Как установил суд, незаконную схему спланировал мужчина, который сейчас в бегах. Второй соучастник готовил документы для создания и регистрации организации, он же фабриковал трудовые договоры с иностранцами.

- Третий человек стал учредителем фиктивной организации, своей рукой он также ставил подписи на трудовых договорах, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Четвертый приносил в полицию миграционные карты, подложные договоры.

С каждого иностранца злоумышленники брали по пять тысяч рублей. Прибыль позже поделили между собой.

Преступление в итоге выявили оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Было возбуждено уголовное дело об организации незаконного пребывания в РФ иностранцев группой лиц по предварительному сговору. Расследование проведено УФСБ по Краснодарскому краю.

- Суд назначил двоим подсудимым 1 год и 4 месяца тюрьмы, - уточняют в надзорном ведомстве региона. - третьего отправили на 1,5 года в колонию общего режима.

Каждому из них дополнительно назначен штраф 50 тысяч рублей.

Правда, приговор пока в законную силу не вступил.