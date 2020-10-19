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Семейная лодка разбилась о коронавирус: Небывалое количество разводов зафиксировано на Кубани

Больше 3100 пар решили разбежаться
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Вынужденная изоляция застала врасплох семейные отношения.

Вынужденная изоляция застала врасплох семейные отношения.

Пандемия коронавируса стала своеобразной проверкой на прочность не только иммунитета. Вынужденная изоляция застала врасплох семейные отношения. Для большинства пар в Краснодарском крае это стало причиной размолвки. Как сообщает телеканал «Краснодар», в сентябре на Кубани зафиксировано небывалое количество разводов.

В первый месяц осени 2020 года брак расторгли 3141 пара. Хотя раньше, говорят в загсе, желающих разбежаться было меньше - цифра не превышала 2800.

Стоит сказать, что наименьшее количество разводов так же пришлось на 2020 год. Минимальная цифра была зафиксирована в апреле - брак расторгли 466 пар. Некоторые эксперты статистику связывают с тем, что многие семьи во время изоляции нашли время друг на друга и для многих нахождение дома в кругу близких наоборот пошло на пользу. Но, возможно, такие низкие цифры объясняются тем, что тогда загс работал в условиях карантина.